Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 78 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. По состоянию на 10 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 885 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 9 февраля число безработных составляло 15 тыс. 807 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 78 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.