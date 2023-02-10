Число безработных на Среднем Урале выросло до 15,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. По состоянию на 13 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 907 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 10 февраля число безработных составляло 15 тыс. 885 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 22 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.