Число безработных на Среднем Урале за два дня снизилось на 148 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. По состоянию на 15 февраля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 759 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 13 февраля число безработных составляло 15 тыс. 907 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 148 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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