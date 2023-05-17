Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 842 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 4 октября число безработных составляло 12 тыс. 907 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 65 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.

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