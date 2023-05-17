Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 084 ...01.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 109 человек
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 799 ...13.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...07.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...05.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 98 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...