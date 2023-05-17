УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:43

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 65 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 842 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 4 октября число безработных составляло 12 тыс. 907 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 65 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 108 человек

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2023. По состоянию на 17 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 084 ...

01.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 109 человек

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. По состоянию на 1 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 799 ...

13.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2022. По состоянию на 13 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...

07.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось до 18,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 07.10.2022. По состоянию на 7 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...

05.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 98 человек

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2022. По состоянию на 5 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...

Популярные новости
13.09.2023Власти Екатеринбурга выделили 6 млн рублей субсидий для поддержки садоводов21.09.2023На улице Вайнера в Екатеринбурге началась установка малых архитектурных форм08.09.2023В культурном центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция «Уральский романтический акционизм против «лихих 1990-х»06.09.2023Любовь Торопицына про законопроект о самозапретах на кредиты15.09.2023Одеть Шигира
Архив новостей
Октябрь 2023 (133)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18