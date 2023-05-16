Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,69%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 ...22.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,92%
По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 515 безработных. Об этом ...22.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,92%
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...14.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,95%
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2022. По состоянию на 14 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...09.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,96%
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2022. По состоянию на 9 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...