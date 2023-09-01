Число безработных на Среднем Урале составляет 14,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...29.05.2023 Число безработных на Среднем Урале превысило 15,7 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. По состоянию на 29 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 708 ...30.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 19,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. По состоянию на 30 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...26.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 89 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. По состоянию на 26 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...05.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...