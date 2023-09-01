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Число безработных на Среднем Урале составляет 14,5 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. По состоянию на 8 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 482 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 6 сентября число безработных составляло 14 тыс. 463 человека. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 19 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,7%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,28.
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