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Вчера, 18:01

Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. По состоянию на 11 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 393 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 8 сентября число безработных составляло 14 тыс. 482 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 89 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,69%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,28.
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