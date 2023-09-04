Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...30.09.2022 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 19,1 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2022. По состоянию на 30 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...26.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 89 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2022. По состоянию на 26 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...12.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...05.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 110 человек
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2022. По состоянию на 5 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...