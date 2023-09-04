Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. По состоянию на 11 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 393 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 8 сентября число безработных составляло 14 тыс. 482 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 89 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,69%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,28.