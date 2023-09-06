Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,68%

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2023. По состоянию на 12 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 256 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 11 сентября число безработных составляло 14 тыс. 393 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 137 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,68%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,28.