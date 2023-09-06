Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,68%

По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 463 безработных. Об этом сообщает ...06.09.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,69%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. По состоянию на 6 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...29.08.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,7%
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2023. По состоянию на 29 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2023. По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...22.09.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,92%
По состоянию на 22 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. 515 безработных. Об этом ...