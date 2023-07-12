Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 159 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2023. По состоянию на 14 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 256 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 июля число безработных составляло 15 тыс. 097 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 159 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.