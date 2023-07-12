Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 159 человек

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...07.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 7 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 203 ...31.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 57 человек
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. По состоянию на 31 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 782 ...30.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...30.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 50 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. По состоянию на 30 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 499 ...