Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По состоянию на 13 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 097 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 12 июля число безработных составляло 15 тыс. 064 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 33 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.