УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 7 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 203 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...29.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 ...17.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 17 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 362 ...16.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...