Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 11 июля число безработных составляло 15 тыс. 076 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 12 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.