УрБК, Екатеринбург, 07.07.2023. По состоянию на 7 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 203 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...28.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. По состоянию на 28 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 423 ...02.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. По состоянию на 2 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 752 ...18.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. По состоянию на 18 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...