УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:23

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 26.07.2023. По состоянию на 26 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 114 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 25 июля число безработных составляло 15 тыс. 124 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 10 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 92 человека

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По состоянию на 25 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 124 ...

19.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 ...

12.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...

06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...

01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (614)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18