УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. По состоянию на 25 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 124 ...19.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 52 человека
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По состоянию на 19 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 162 ...12.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...