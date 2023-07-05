УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на 11 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 076 ...05.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2023. По состоянию на 5 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 198 ...16.05.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 ...17.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
По состоянию на 17 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 329 безработных. Об этом сообщает ...27.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%
По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...