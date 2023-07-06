УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...30.05.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. По состоянию на 30 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 725 ...19.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2023. По состоянию на 19 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...31.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. По состоянию на 31 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 539 ...07.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. По состоянию на 7 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 632 ...