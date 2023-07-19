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Вчера, 17:23

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. По состоянию на 20 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 186 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 июля число безработных составляло 15 тыс. 162 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 24 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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