Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 28 марта число безработных составляло 15 тыс. 423 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 26 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.