Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 50 человек

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. По состоянию на 30 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 499 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 29 марта число безработных составляло 15 тыс. 449 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 50 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.
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