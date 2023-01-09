Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 28 декабря число безработных составляло 15 тыс. 948 человек. Таким образом, за последние 12 дней показатель вырос на 530 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,78%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.