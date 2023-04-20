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Вчера, 16:59

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 95 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. По состоянию на 21 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 478 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 20 апреля число безработных составляло 15 тыс. 383 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 95 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,36.

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