Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 95 человек

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. По состоянию на 21 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 478 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 20 апреля число безработных составляло 15 тыс. 383 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 95 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,36.