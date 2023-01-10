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10.01.2023

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 267 человек

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. По состоянию на 10 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 211 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 9 января число безработных составляло 16 тыс. 478 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 267 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,77%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,41.

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