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Вчера, 17:22

Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По состоянию на 27 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 401 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 21 апреля число безработных составляло 15 тыс. 478 человек. Таким образом, за последние шесть дней показатель снизился на 77 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,35.

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