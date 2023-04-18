Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По состоянию на 27 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 401 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 21 апреля число безработных составляло 15 тыс. 478 человек. Таким образом, за последние шесть дней показатель снизился на 77 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,35.