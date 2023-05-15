Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 15 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 361 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 2 мая число безработных составляло 15 тыс. 494 человека. Таким образом, за последние 13 дней показатель снизился на 133 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,32.
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