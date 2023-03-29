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Сегодня, 16:25

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. По состоянию на 31 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 539 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 марта число безработных составляло 15 тыс. 499 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 40 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.

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