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Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 780 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 февраля число безработных составляло 15 тыс. 759 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 21 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.

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