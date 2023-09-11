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Вчера, 17:44

Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,2 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 205 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 12 сентября число безработных составляло 14 тыс. 256 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 51 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,68%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.
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