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Вчера, 17:23

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 137 человек

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. По состоянию на 27 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 420 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 26 июня число безработных составляло 15 тыс. 557 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 137 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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