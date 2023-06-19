Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,75%

По состоянию на 26 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 557 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 22 июня число безработных составляло 15 тыс. 458 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 99 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2023. По состоянию на 26 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 557 ...19.06.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,76%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. По состоянию на 19 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 741 ...09.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%
По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 безработных. Об этом сообщает ...09.01.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,78%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. По состоянию на 9 января в Свердловской области официально зарегистрировано 16 тыс. 478 ...29.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,99%
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. По состоянию на 29 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...