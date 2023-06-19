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Вчера, 15:01

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале вырос до 0,75%

По состоянию на 26 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 557 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 22 июня число безработных составляло 15 тыс. 458 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель вырос на 99 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,3.

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