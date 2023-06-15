Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 55 человек

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. По состоянию на 22 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 458 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 21 июня число безработных составляло 15 тыс. 513 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 55 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.

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