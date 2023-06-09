Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 137 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2023. По состоянию на 14 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 577 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 13 июня число безработных составляло 15 тыс. 714 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 137 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.
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