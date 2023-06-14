Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По состоянию на 15 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 573 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 июня число безработных составляло 15 тыс. 577 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на четыре человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.