Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. По состоянию на 15 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 573 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 14 июня число безработных составляло 15 тыс. 577 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на четыре человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.
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