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Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2023. По состоянию на 31 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 625 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 30 января число безработных составляло 15 тыс. 629 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на четыре человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.

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