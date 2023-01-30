Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. По состоянию на 2 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 658 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 31 января число безработных составляло 15 тыс. 625 человек. Таким образом, за последние два дня показатель вырос на 33 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. По состоянию на 30 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...27.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 138 человек
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2023. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...26.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 120 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2023. По состоянию на 26 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...23.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. По состоянию на 23 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...20.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня выросло на 197 человек
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2023. По состоянию на 20 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...