Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. По состоянию на 30 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 629 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 27 января число безработных составляло 15 тыс. 610 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 19 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,39.
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