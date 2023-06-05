УрБК, Екатеринбург, 05.06.2023. По состоянию на 5 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 857 ...03.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. По состоянию на 3 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 566 ...20.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. По состоянию на 20 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 388 ...20.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. По состоянию на 20 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...30.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. По состоянию на 30 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...