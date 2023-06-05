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Вчера, 16:58

Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2023. По состоянию на 14 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 947 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 11 августа число безработных составляло 14 тыс. 927 человек. Таким образом, за выходные показатель вырос на 20 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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