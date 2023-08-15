Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,7 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. По состоянию на 28 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 710 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 августа число безработных составляло 14 тыс. 947 человек. Таким образом, за последние две недели показатель снизился на 237 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.