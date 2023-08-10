Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2023. По состоянию на 15 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 846 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 14 августа число безработных составляло 14 тыс. 947 человек. Таким образом, за сутки показатель снизился на 101 человека. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.

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