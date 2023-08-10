Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,8 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 10.08.2023. По состоянию на 10 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...09.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 112 человек
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. По состоянию на 9 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...07.08.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 56 человек
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. По состоянию на 7 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...30.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 80 человек
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2022. По состоянию на 30 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...23.08.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 168 человек
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2022. По состоянию на 23 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...