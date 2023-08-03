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Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 0,71%.

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. По состоянию на 16 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 767 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 августа число безработных составляло 14 тыс. 846 человек. Таким образом, за сутки показатель снизился на 79 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,71%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.
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