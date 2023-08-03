Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области составляет 0,71%.

По состоянию на 3 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 098 безработных. Об этом сообщает ...03.08.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. По состоянию на 3 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...11.07.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,72%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2023. По состоянию на 11 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 076 ...16.05.2023 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,73%
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. По состоянию на 16 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 192 ...24.08.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,97%
УрБК, Екатеринбург, 24.08.2022. По состоянию на 24 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...