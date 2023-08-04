Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 92 человека

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. По состоянию на 11 августа в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 927 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 10 августа число безработных составляло 14 тыс. 835 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 92 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,72%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,29.