Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 962 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 19 сентября число безработных составляло 13 тыс. 993 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 31 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,67%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.