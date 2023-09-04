УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...01.06.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 01.06.2023. По состоянию на 1 июня в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 779 ...03.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2023. По состоянию на 3 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 717 ...15.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2022. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...