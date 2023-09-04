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Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. По состоянию на 20 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 962 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 19 сентября число безработных составляло 13 тыс. 993 человека. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 31 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,67%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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