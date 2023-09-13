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Вчера, 16:41

Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 14 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2023. По состоянию на 19 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 13 тыс. 993 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 15 сентября число безработных составляло 14 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние четыре дня показатель снизился на 291 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,67%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.
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