Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 14 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2023. По состоянию на 13 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...11.09.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 14,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2023. По состоянию на 11 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...04.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...17.10.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 18 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2022. По состоянию на 17 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...19.09.2022 Число безработных на Среднем Урале опустилось ниже 20 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2022. По состоянию на 19 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 19 тыс. ...