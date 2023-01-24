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Вчера, 16:42

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 0,74%

УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. По состоянию на 25 мая в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 457 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 17 мая число безработных составляло 15 тыс. 084 человека. Таким образом, за восемь дней показатель вырос на 373 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,31.

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