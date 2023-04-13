Число безработных на Среднем Урале за выходные выросло на 251 человека

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. По состоянию на 17 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 626 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 14 апреля число безработных составляло 15 тыс. 375 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 251 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.
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