Число безработных на Среднем Урале за выходные выросло на 251 человека

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. По состоянию на 17 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 626 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 апреля число безработных составляло 15 тыс. 375 человек. Таким образом, за последние три дня показатель вырос на 251 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,38.