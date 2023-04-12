Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 55 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. По состоянию на 14 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 375 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 апреля число безработных составляло 15 тыс. 320 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 55 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.