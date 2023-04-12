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Сегодня, 17:24

Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 55 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. По состоянию на 14 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 375 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 13 апреля число безработных составляло 15 тыс. 320 человек. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 55 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.

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