УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. По состоянию на 13 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 320 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 12 апреля число безработных составляло 15 тыс. 284 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 36 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,74%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,36.
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. По состоянию на 12 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...07.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 376 ...29.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 ...17.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 17 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 362 ...16.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...