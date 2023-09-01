Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 93 человека

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 284 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 14 сентября число безработных составляло 14 тыс. 191 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 93 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,69%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.