Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 93 человека

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...28.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 71 человека
УрБК, Екатеринбург, 28.07.2023. По состоянию на 28 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 202 ...20.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2023. По состоянию на 20 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 186 ...13.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. По состоянию на 13 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 097 ...01.09.2022 Число безработных на Среднем Урале за сутки практически не изменилось
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2022. По состоянию на 1 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 20 тыс. ...