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Число безработных на Среднем Урале за сутки выросло на 93 человека

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2023. По состоянию на 15 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. 284 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 14 сентября число безработных составляло 14 тыс. 191 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 93 человека.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,69%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,27.
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