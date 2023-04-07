УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:25

Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. По состоянию на 12 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 284 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 11 апреля число безработных составляло 15 тыс. 273 человека. Таким образом, за последние сутки показатель вырос на 11 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за два дня незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. По состоянию на 7 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 376 ...

29.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. По состоянию на 29 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 449 ...

17.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. По состоянию на 17 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 362 ...

10.03.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. По состоянию на 10 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 655 ...

16.02.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно выросло

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. По состоянию на 16 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.117.03.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты для продолжения строительства трамвайной линии в Академический район20.03.2023В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном привлечении 23 млн рублей дольщиков для строительства ЖК «Да Винчи»17.03.2023Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска13.03.2023На месте снесенной гостиницы «Дели» в Екатеринбурге построят торгово-офисный центр
Архив новостей
Апрель 2023 (271)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18