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Вчера, 17:44

Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 67 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. По состоянию на 11 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 273 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 10 апреля число безработных составляло 15 тыс. 340 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 67 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,37.

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