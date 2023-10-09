Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2023. По состоянию на 16 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. 859 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 октября число безработных составляло 12 тыс. 873 человека. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 14 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,62%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,26.