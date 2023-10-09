УрБК, Екатеринбург, 09.10.2023. По состоянию на 9 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 12 тыс. ...04.09.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. По состоянию на 4 сентября в Свердловской области официально зарегистрировано 14 тыс. ...21.11.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. По состоянию на 21 ноября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...31.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. По состоянию на 31 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 17 тыс. ...10.10.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 165 человек
УрБК, Екатеринбург, 10.10.2022. По состоянию на 10 октября в Свердловской области официально зарегистрировано 18 тыс. ...