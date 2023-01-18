Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. По состоянию на 23 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 503 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 20 января число безработных составляло 15 тыс. 519 человек. Таким образом, за последние три дня показатель снизился на 16 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.
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