УрБК, Екатеринбург, 12.07.2023. По состоянию на 12 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 064 ...06.07.2023 Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2023. По состоянию на 6 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 155 ...03.07.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,3 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2023. По состоянию на 3 июля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 342 ...10.04.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. По состоянию на 10 апреля в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...23.01.2023 Число безработных на Среднем Урале за выходные незначительно снизилось
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2023. По состоянию на 23 января в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. ...